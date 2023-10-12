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Актуальне
British Airways призупиняє всі рейси до Тель-Авіва

British Airways призупиняє всі рейси до Тель-Авіва

Київ • УНН

 • 432132 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Британська авіакомпанія British Airways заявила, що призупиняє всі свої рейси до Тель-Авіва після того, як перенаправила рейс із Лондона назад до Британії через проблеми безпеки в Ізраїлі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Також британські авіалінії Virgin Atlantic повідомили, що припиняють всі рейси до Тель-Авіва на наступні 72 години, посилаючись на безпеку пасажирів і екіпажу.

Представник адміністрації ізраїльських аеропортів сказав, що ракети летіли навколо Тель-Авіва, але безпосередньої загрози для рейсу чи аеропорту Бен-Гуріона не було.

Уряди та авіакомпанії прагнули додати рейси з Ізраїлю для евакуації громадян своєї країни, тоді як ізраїльські авіакомпанії прагнули повернути резервістів до Ізраїлю.

За даними веб-сайту відстеження рейсів FlightRadar, British Airways виконувала один щоденний рейс до Тель-Авіва до призупинення.

Доповнення

Після несподіваного нападу палестинського бойовика ХАМАС на Ізраїль у суботу багато міжнародних авіакомпаній призупинили польоти до Тель-Авіва та з нього.

Flydubai заявив у середу, що скоротить кількість рейсів до Тель-Авіва з чотирьох до двох на день.

Уряд США веде переговори з авіакомпаніями, заохочуючи їх відновити польоти. Там заявили, що вивчають варіанти, зокрема чартерні рейси, щоб допомогти громадянам США вилетіти до сусідніх країн, де вони можуть скористатися комерційними рейсами до США.

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Чиказька авіакомпанія United Airlines (UAL.O) заявила в середу, що найближчими днями виконає два додаткові рейси між Ньюарком, Нью-Джерсі та Афінами, щоб допомогти американцям, які намагаються повернутися додому з Ізраїлю.

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