Авіакомпанія Turkish Airlines припинила польоти до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Турецька авіакомпанія Turkish Airlines зупиняє польоти до Ізраїлю. Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомив представник компанії Яхья Устюн, передає УНН.
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«Зважаючи на ситуацію в Ізраїлі, ми зупиняємо наші польоти до наступного повідомлення», – повідомив Устюн у соцмережі X.
Деталі
Раніше міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомляло, що авіакомпанії республіки продовжують польоти до Ізраїлю, моніторинг безпеки повітряного простору продовжується.
Контекст
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїля із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.
Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїля висловили в Європейському союзі та Україні. Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.
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