Авиакомпания Turkish Airlines прекратила полеты в Израиль.
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines останавливает полеты в Израиль. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил представитель компании Яхья Устюн, передает УНН.
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«Учитывая ситуацию в Израиле, мы останавливаем наши полеты до следующего сообщения», – сообщил Устюн в соцсети X.
детали
Ранее Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщало, что авиакомпании республики продолжают полеты в Израиль, мониторинг безопасности воздушного пространства продолжается.
Контекст
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.
Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль, в частности свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине. Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.
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