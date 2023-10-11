В Ізраїлі мережа супермаркетів обмежила продаж товарів через ажіотаж
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ізраїльська мережа супермаркетів Shufersal оголосила, що вводить обмеження на купівлю основних товарів. Про це повідомили в The times of Israel, пише УНН.
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«З відповідальності перед усіма клієнтами, а також через високий попит, труднощі з постачанням і часткову відсутність продуктів у магазинах ми вирішили обмежити закупівлю основних продуктів харчування, таких як вода, яйця, хліб і молоко», — говорить Генеральний директор Shufersal Урі Ватерманн.
Деталі
Найбільша ізраїльська мережа супермаркетів Shufersal оголошує, що вводить обмеження на купівлю основних товарів, оскільки ізраїльтяни продовжують запасатися продуктами харчування після початку війни з терористичним угрупованням ХАМАС.
Ізраїльські покупці, які зайдуть у магазини Shufersal, зможуть придбати до двох упаковок в яких по шість 1,5-літрових пляшок з водою, лоток з 30 яйцями або два з 12 яйцями, три пакети молока та дві буханки хлібу за роздрібною ціною.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни". В Ізраїлі уряд офіційно запровадив воєнний стан.
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