В Израиле сеть супермаркетов ограничила продажу товаров из-за ажиотажа
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Израильская сеть супермаркетов Shufersal объявила, что вводит ограничения на покупку основных товаров. Об этом сообщили в The times of Israel, пишет УНН.
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«Из-за ответственности перед всеми клиентами, а также из-за высокого спроса, трудностей с поставками и частичного отсутствия продуктов в магазинах мы решили ограничить закупку основных продуктов питания, таких как вода, яйца, хлеб и молоко», — говорит генеральный директор Shufersal Ури Ватерманн.
Детали
Крупнейшая израильская сеть супермаркетов Shufersal объявляет, что вводит ограничения на покупку основных товаров, поскольку израильтяне продолжают запасаться продуктами питания после начала войны с террористической группировкой ХАМАС.
Израильские покупатели, которые зайдут в магазины Shufersal, смогут приобрести до двух упаковок в которых по шесть 1,5-литровых бутылок с водой, лоток с 30 яйцами или два с 12 яйцами, три пакета молока и две буханки хлеба по розничной цене.
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны". В Израиле правительство официально ввело военное положение.
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