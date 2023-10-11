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В Израиле сеть супермаркетов ограничила продажу товаров из-за ажиотажа

Киев • УНН

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Киев. 11 октября. УНН. Израильская сеть супермаркетов Shufersal объявила, что вводит ограничения на покупку основных товаров. Об этом сообщили в The times of Israel, пишет УНН.

Цитата

«Из-за ответственности перед всеми клиентами, а также из-за высокого спроса, трудностей с поставками и частичного отсутствия продуктов в магазинах мы решили ограничить закупку основных продуктов питания, таких как вода, яйца, хлеб и молоко», — говорит генеральный директор Shufersal Ури Ватерманн.

Детали

Крупнейшая израильская сеть супермаркетов Shufersal объявляет, что вводит ограничения на покупку основных товаров, поскольку израильтяне продолжают запасаться продуктами питания после начала войны с террористической группировкой ХАМАС.

Израильские покупатели, которые зайдут в магазины Shufersal, смогут приобрести до двух упаковок в которых по шесть 1,5-литровых бутылок с водой, лоток с 30 яйцами или два с 12 яйцами, три пакета молока и две буханки хлеба по розничной цене.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны". В Израиле правительство официально ввело военное положение.

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