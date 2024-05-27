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12 людей постраждали під час турбулентності на рейсі Qatar Airways

12 людей постраждали під час турбулентності на рейсі Qatar Airways

Київ • УНН

 • 35814 перегляди

12 осіб, у тому числі 6 пасажирів і 6 членів екіпажу, отримали поранення після того, як літак авіакомпанії Qatar Airways, що прямував з Дохи до Дубліна, потрапив у турбулентність під час польоту над Туреччиною.

Дванадцять людей отримали поранення після того, як у неділю літак авіакомпанії Qatar Airways із Дохи в Дублін потрапив у турбулентність. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Рейс, який приземлився в Дубліні незадовго до 13:00 за місцевим часом, зустріли екстрені служби, включаючи поліцію аеропорту та пожежно-рятувальну службу.

Відповідно до заяви дублінського аеропорту, в результаті інциденту постраждали шість пасажирів і шість членів екіпажу, вісім з яких були доставлені в лікарню після огляду. Рейс QR017 авіакомпанії Qatar Airways зазнав турбулентності під час польоту над Туреччиною, йдеться в повідомленні.

Аеропорт Дубліна заявив, що надає допомогу пасажирам і персоналу, і це не вплинуло на роботу. Зворотний рейс літака до Дохи, рейс QR018, заплановано, як і очікувалося, хоча його виліт буде відкладено, повідомили в аеропорту.

У заяві CNN Qatar Airways повідомила, що літак благополучно приземлився в Дубліні, але "невелика кількість пасажирів і членів екіпажу отримали незначні травми під час польоту і зараз їм надається медична допомога".

British Airways призупиняє всі рейси до Тель-Авіва12.10.23, 02:02 • 432132 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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