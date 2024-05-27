12 людей постраждали під час турбулентності на рейсі Qatar Airways
Київ • УНН
12 осіб, у тому числі 6 пасажирів і 6 членів екіпажу, отримали поранення після того, як літак авіакомпанії Qatar Airways, що прямував з Дохи до Дубліна, потрапив у турбулентність під час польоту над Туреччиною.
Дванадцять людей отримали поранення після того, як у неділю літак авіакомпанії Qatar Airways із Дохи в Дублін потрапив у турбулентність. Про це пише CNN, передає УНН.
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Рейс, який приземлився в Дубліні незадовго до 13:00 за місцевим часом, зустріли екстрені служби, включаючи поліцію аеропорту та пожежно-рятувальну службу.
Відповідно до заяви дублінського аеропорту, в результаті інциденту постраждали шість пасажирів і шість членів екіпажу, вісім з яких були доставлені в лікарню після огляду. Рейс QR017 авіакомпанії Qatar Airways зазнав турбулентності під час польоту над Туреччиною, йдеться в повідомленні.
Аеропорт Дубліна заявив, що надає допомогу пасажирам і персоналу, і це не вплинуло на роботу. Зворотний рейс літака до Дохи, рейс QR018, заплановано, як і очікувалося, хоча його виліт буде відкладено, повідомили в аеропорту.
У заяві CNN Qatar Airways повідомила, що літак благополучно приземлився в Дубліні, але "невелика кількість пасажирів і членів екіпажу отримали незначні травми під час польоту і зараз їм надається медична допомога".
British Airways призупиняє всі рейси до Тель-Авіва12.10.23, 02:02 • 432132 перегляди