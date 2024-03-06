11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны
Киев • УНН
Одиннадцать стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины, и уже накоплено достаточно взносов для первых закупок по приоритетным запросам.
К ІТ-коалиции в поддержку Украины присоединились 11 стран, и уже накоплено достаточно взносов для первых закупок. Об этом заявили в Минобороны в среду, пишет УНН.
Детали
"Я благодарен нашим партнерам за их готовность поддерживать нас в долгосрочной перспективе, а также Эстонии и Люксембургу за их лидерство. Подписание соглашения о сотрудничестве является важным шагом в рамках IT-коалиции", - сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в обращении, опубликованном Минобороны.
Как указали в Минобороны, Эстония и Люксембург демонстрируют настоящее лидерство и партнерство как страны, председательствующие в коалиции, и помогают нам привлекать новых участников.
"Инициатива объединила уже 11 государств и накопила достаточно взносов для первых закупок по нашим приоритетным запросам", - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве пригласили всех наших партнеров участвовать в ІТ-коалиции, чтобы быть частью технологического прорыва в этой борьбе.
Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины9 февраля 2024, 10:58 • 20712 просмотров
11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны
Одиннадцать стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины, и уже накоплено достаточно взносов для первых закупок по приоритетным запросам.
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