11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  45015 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  72415 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  55498 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  51854 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  72656 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  167015 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  211359 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  160104 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186198 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  204834 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны

11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 10:33  •  10777 просмотра

Read in English

Одиннадцать стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины, и уже накоплено достаточно взносов для первых закупок по приоритетным запросам.

К ІТ-коалиции в поддержку Украины присоединились 11 стран, и уже накоплено достаточно взносов для первых закупок. Об этом заявили в Минобороны в среду, пишет УНН.

Детали

"Я благодарен нашим партнерам за их готовность поддерживать нас в долгосрочной перспективе, а также Эстонии и Люксембургу за их лидерство. Подписание соглашения о сотрудничестве является важным шагом в рамках IT-коалиции", - сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в обращении, опубликованном Минобороны.

Как указали в Минобороны, Эстония и Люксембург демонстрируют настоящее лидерство и партнерство как страны, председательствующие в коалиции, и помогают нам привлекать новых участников.

"Инициатива объединила уже 11 государств и накопила достаточно взносов для первых закупок по нашим приоритетным запросам", - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве пригласили всех наших партнеров участвовать в ІТ-коалиции, чтобы быть частью технологического прорыва в этой борьбе.

Облачные сервисы и IT-коалиция: Минобороны работает над усилением кибербезопасности Украины9 февраля 2024, 10:58 • 20712 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
liuksemburhЛюксембург
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
11 країн приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку України - Міноборони
11 countries join IT coalition to support Ukraine - Ministry of Defense
Новости по теме

11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны

Одиннадцать стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины, и уже накоплено достаточно взносов для первых закупок по приоритетным запросам.

Война •   •  10777 просмотра
11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Хотя движение на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией является свободным, в последнее время наблюдается увеличение очередей, поскольку водители ищут альтернативные маршруты из-за блокировки на границе с Польшей.

Общество •   •  45015 просмотра
Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Пограничники фиксируют попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть из рф, но в последнее время, по словам Андрея Демченко, их активность снизилась.

Война •   •  72415 просмотра
Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров - песков

кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров, обвиняемых в военных преступлениях в Украине.

Война •   •  11957 просмотра
кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров - песков

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, повышение налогов для предпринимателей заставит некоторых из них работать в тени и потенциально эмигрировать.

Экономика •   •  55498 просмотра
Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Британская разведка проанализировала последствия уничтожения российского корабля "сергей котов"

Британская разведка отметила, что "сергей котов" стал третьим кораблем, потерянным черноморским флотом россии за пять недель.

Война •   •  14007 просмотра
Британская разведка проанализировала последствия уничтожения российского корабля "сергей котов"

Если бы рф не угрожала существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг заявления о том, что россия напала на Украину из-за ее желания вступить в НАТО, заявив, что если бы россия не угрожала существованию Украины, то у Украины не было бы причин стремиться к коллективной безопасности.

Война •   •  14741 просмотра
Если бы рф не угрожала существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности - Кулеба

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Ситуация на границе с Беларусью полностью стабильная, перемещение техники и личного состава не зафиксировано, признаков работы диверсионно-разведывательных групп противника вблизи границы не обнаружено, сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины.

Война •   •  51854 просмотра
Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Премьер Баварии Зедер о поставках Taurus в Украину: Это оружие должно быть использовано

Премьер-министр Баварии Зёдер призвал к новому голосованию в Бундестаге по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину и возобновлению их производства для Бундесвера.

Война •   •  13383 просмотра
Премьер Баварии Зедер о поставках Taurus в Украину: Это оружие должно быть использовано

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба".

Политика •   •  39112 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"