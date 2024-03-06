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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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11 країн приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку України - Міноборони

Київ • УНН

 • 24096 перегляди

Одинадцять країн приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку України, і вже накопичено достатньо внесків для перших закупівель за пріоритетними запитами.

11 країн приєдналися до ІТ-коаліції на підтримку України - Міноборони

До ІТ-коаліції на підтримку України приєднались 11 країн, і вже накопичено достатньо внесків для перших закупівель. Про це заявили у Міноборони у середу, пише УНН.

Деталі

"Я вдячний нашим партнерам за їхню готовність підтримувати нас у довгостроковій перспективі, а також Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство. Підписання угоди про співпрацю є важливим кроком в рамках IT-коаліції", - сказав міністр оборони України Рустем Умєров у зверненні, опублікованому Міноборони.

Як вказали у Міноборони, Естонія та Люксембург демонструють справжнє лідерство та партнерство як країни, що головують в коаліції та допомагають нам долучати нових учасників.

"Ініціатива об’єднала вже 11 держав та накопичила достатньо внесків для перших закупівель за нашими пріоритетними запитами", - повідомили у Міноборони.

В оборонному відомстві запросили всіх наших партнерів долучатися до ІТ-коаліції, аби бути частиною технологічного прориву у цій боротьбі.

Хмарні сервіси та IT-коаліція: Міноборони працює над посиленням кібербезпеки України 09.02.24, 12:58 • 22029 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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