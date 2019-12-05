З'єднання Юпітера з Сатурном та затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Наступаючий рік буде багатий на астрономічні події, які зможу спостерігати жителі Землі: очікується два сонячних і цілих чотири місячних затемнення. УНН склав для любителів подивитися на зоряне небо календар найважливіших дат.

3-4 січня - Квадрантіди - метеорний потік середньої сили, на піку досягає 40 метеорів на годину. Максимум очікується з ночі 3-го на ранок 4 січня.

10 січня - Напівтіньове місячне затемнення. Перше в 2020 році. Місяць пройде через земну півтінь. Можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану і Західної Австралії.

9 лютого - Повний місяць і перший в 2020 році Супермісяць - всього їх буде чотири (також Супермісяці будуть 9 березня, 8 квітня і 7 травня).

20 березня - Весняне рівнодення.

22-23 квітня - Ліріди - середній метеоритний потік, який буде добре видно на тлі темного неба, слабо освітленого молодим місяцем.

6-7 травня - Ета-Акваріди. Середньої сили метеорний потік, створений залишковим матеріалом знаменитої комети Галлея. У 2020 році метеоритний потік добре буде видно рано вранці 7 травня.

5 червня - напівтіньове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Австралії.

21 червня - Кільцевій сонячне затемнення. Таке затемнення відбувається, коли супутник далеко і Землі і не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається. Затемнення буде добре видно в небі над Центральною Африкою, Саудівської Аравії, Індії, на півдні Китаю, і над Тихим Океаном.

22 червня - Літнє сонцестояння.

5 липня - Напівтіньове місячне затемнення.

28-29 липня - Південні дельта-Аквариди. Це середньої сили метеорний потік, де на пік припадає до 20 метеорів на годину. Створюється залишковим матеріалом сучасних комет Марсдена і Крахта.

12-13 серпня - Персеїди. Один з найяскравіших метеорних потоків. Створюється кометою Свіфта-Таттла, відкритої в 1862 році.

22 вересня - Осіннє рівнодення.

7 жовтня - Драконіди. Це невеликий метеорний потік, який надає всього до 10 метеорів на годину. Створюється залишковим матеріалом від комети 21P/Джакобини-Ціннера. Метеори прибувають з боку сузір'я Дракона.

21-22 жовтня - Оріоніди. Потік створений залишковим матеріалом комети Галлея.

31 жовтня - Повний місяць і Блакитний Місяць.

17-18 листопада - Леоніди. Це метеорний потік середньої сили, що демонструє до 15 метеорів на годину на піку.

30 листопада - Напівтіньове місячне затемнення.

13-14 грудня - Гемініди. Особливо яскравий метеорний потік, створюваний залишками астероїда (3200) Фаетон.

14 грудня - Повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде помітити в деяких південних частинах Чилі та Аргентини.

21 грудня - Зимове сонцестояння.

21 грудня - Велике з'єднання Юпітера і Сатурна. Останній раз таке спостерігалося у 2000 році. У такі моменти в небі планети схожі на одну здвоєну.

Видимість планет

З квітня до кінця травня у вечірньому небі добре буде видно Венеру. Знову одна з найяскравіших зірок покаже себе в кінці червня на ранковому небі.

Марс покаже себе на початку наступного року - його можна буде спостерігати вранці, а з червня в нічному небі.

Юпітер і Сатурн стануть особливо добре видні в небі з липня.

Цікаві факти

5 січня зранку Земля пройде максимально близько до Сонця - відстань скоротитися до 147,09 мільйона кілометрів, що на 2,5 мільйона кілометри менше ніж зазвичай.

Астрономічний рік не відповідає звичному для нас календарному. І так, астрономічна весна почнеться 20 березня, літо - 20 червня, осінь - 22 вересня, а зима 21 грудня.

Нагадаємо, що наступний 2020 рік високосним.

А якщо ви не любите спостерігати за зірками в нічному небі, то УНН радить вам ознайомитися з переліком фільмів, які вийдуть в наступному році або очікуваних книг.