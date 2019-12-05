З'єднання Юпітера з Сатурном та затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року

ukru
18:19 • 58907 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 117013 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 116663 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 171785 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 138637 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 164130 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 155176 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129307 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172823 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268944 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
51 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 129323 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114585 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 61291 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 110850 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 59072 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 110850 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 171792 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 164134 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 155181 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 129074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 58918 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 61291 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 25654 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114585 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113910 перегляди
Актуальне
З'єднання Юпітера з Сатурном та затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року

З'єднання Юпітера з Сатурном та затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року

Київ • УНН

 • 69678 перегляди

Дещо можна буде побачити в небі над Україною 

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Наступаючий рік буде багатий на астрономічні події, які зможу спостерігати жителі Землі: очікується два сонячних і цілих чотири місячних затемнення. УНН склав для любителів подивитися на зоряне небо календар найважливіших дат.

3-4 січня - Квадрантіди - метеорний потік середньої сили, на піку досягає 40 метеорів на годину. Максимум очікується з ночі 3-го на ранок 4 січня.

10 січня - Напівтіньове місячне затемнення. Перше в 2020 році. Місяць пройде через земну півтінь. Можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану і Західної Австралії.

9 лютого - Повний місяць і перший в 2020 році Супермісяць - всього їх буде чотири (також Супермісяці будуть 9 березня, 8 квітня і 7 травня).

20 березня - Весняне рівнодення.

22-23 квітня - Ліріди - середній метеоритний потік, який буде добре видно на тлі темного неба, слабо освітленого молодим місяцем.

6-7 травня - Ета-Акваріди. Середньої сили метеорний потік, створений залишковим матеріалом знаменитої комети Галлея. У 2020 році метеоритний потік добре буде видно рано вранці 7 травня.

5 червня - напівтіньове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Австралії.

21 червня - Кільцевій сонячне затемнення. Таке затемнення відбувається, коли супутник далеко і Землі і не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається. Затемнення буде добре видно в небі над Центральною Африкою, Саудівської Аравії, Індії, на півдні Китаю, і над Тихим Океаном.

22 червня - Літнє сонцестояння.

5 липня - Напівтіньове місячне затемнення.

28-29 липня - Південні дельта-Аквариди. Це середньої сили метеорний потік, де на пік припадає до 20 метеорів на годину. Створюється залишковим матеріалом сучасних комет Марсдена і Крахта.

12-13 серпня - Персеїди. Один з найяскравіших метеорних потоків. Створюється кометою Свіфта-Таттла, відкритої в 1862 році.

22 вересня - Осіннє рівнодення.

7 жовтня - Драконіди. Це невеликий метеорний потік, який надає всього до 10 метеорів на годину. Створюється залишковим матеріалом від комети 21P/Джакобини-Ціннера. Метеори прибувають з боку сузір'я Дракона.

21-22 жовтня - Оріоніди. Потік створений залишковим матеріалом комети Галлея.

31 жовтня - Повний місяць і Блакитний Місяць.

17-18 листопада - Леоніди. Це метеорний потік середньої сили, що демонструє до 15 метеорів на годину на піку.

30 листопада - Напівтіньове місячне затемнення.

13-14 грудня - Гемініди. Особливо яскравий метеорний потік, створюваний залишками астероїда (3200) Фаетон.

14 грудня - Повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде помітити в деяких південних частинах Чилі та Аргентини.

21 грудня - Зимове сонцестояння.

21 грудня - Велике з'єднання Юпітера і Сатурна. Останній раз таке спостерігалося у 2000 році. У такі моменти в небі планети схожі на одну здвоєну.

Видимість планет

З квітня до кінця травня у вечірньому небі добре буде видно Венеру. Знову одна з найяскравіших зірок покаже себе в кінці червня на ранковому небі.

Марс покаже себе на початку наступного року - його можна буде спостерігати вранці, а з червня в нічному небі.

Юпітер і Сатурн стануть особливо добре видні в небі з липня.

Цікаві факти

5 січня зранку Земля пройде максимально близько до Сонця - відстань скоротитися до 147,09 мільйона кілометрів, що на 2,5 мільйона кілометри менше ніж зазвичай.

Астрономічний рік не відповідає звичному для нас календарному. І так, астрономічна весна почнеться 20 березня, літо - 20 червня, осінь - 22 вересня, а зима 21 грудня.

Нагадаємо, що наступний 2020 рік високосним.

А якщо ви не любите спостерігати за зірками в нічному небі, то УНН радить вам ознайомитися з переліком фільмів, які вийдуть в наступному році або очікуваних книг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05