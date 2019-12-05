Соединение Юпитера с Сатурном и затмения: самые знаменательные астрономические события 2020 года

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Киев  •  УНН

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Кое-что можно будет увидеть в небе над Украиной

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Наступающий год будет богат астрономическими событиями, которые смогу наблюдать жители Земли: ожидаеться два солнечных и целых четыре лунных затмения. УНН составил для любителей посмотреть на звездное небо календарь важнейших дат.

3-4 января – Квадрантиды – метеорный поток средней силы, на пике достигающий 40 метеоров в час. Максимум ожидается с ночи 3-го на утро 4 января.

10 января – Полутеневое лунное затмение. Первое в 2020 году. Луна пройдет через земную полутень. Можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.

9 февраля – Полнолуние и первое в 2020 году Суперлуние. Всего их будет четыре (также Суперлуния будут 9 марта, 8 апреля и 7 мая).

20 марта – Весеннее равноденствие.

22-23 апреля – Лириды – средний метеоритный поток, который будет хорошо виден на фоне темного неба, слабо освещенного молодой луной.

6-7 мая – Эта-Аквариды. Средней силы метеорный поток, созданный остаточным материалом знаменитой кометы Галлея. В 2020 году метеоритный поток хорошо будет виден рано утром 7 мая.

5 июня – Полутеневое лунное затмение, которое можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии.

21 июня – Кольцевое солнечное затмение. Такое затмение происходит, когда спутник далеко и Земли и не может полностью перекрыть Солнце, но корона светила не просматривается. Затмение будет хорошо видно в небе над Центральной Африкой, Саудовской Аравии, Индии, на юге Китая, и над Тихим Океаном.

22 июня – Летнее солнцестояние.

5 июля – Полутеневое лунное затмение.

28-29 июля – Южные дельта-Аквариды. Это средней силы метеорный поток, где на пик приходится до 20 метеоров в час. Создается остаточным материалом современных комет Марсдена и Крахта.

12-13 августа – Персеиды. Один из самых ярких метеорных потоков. Создается кометой Свифта-Таттла, открытой в 1862 году.

22 сентября – осеннее равноденствие.

7 октября – Дракониды. Это небольшой метеорный поток, предоставляющий всего до 10 метеоров в час. Создается остаточным материалом от кометы 21P/Джакобини-Циннера. Метеоры прибывают со стороны созвездия Дракона.

21-22 октября – Ориониды. Поток созданый остаточным материалом кометы Галлея.

31 октября – Полнолуние и Голубая Луна.

17-18 ноября – Леониды. Это метеорный поток средней силы, демонстрирующий до 15 метеоров в час на пике.

30 ноября – Полутеневое лунное затмение.

13-14 декабря – Геминиды. Особенно яркий метеоритный поток, создаваемый остатками астероида (3200) Фаэтон.

14 декабря – Полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет заметить в некоторых южных частях Чили и Аргентины.

21 декабря – зимнее солнцестояние.

21 декабря – Великое соединение Юпитера и Сатурна. Последнее событие выпало на 2000 год. В такие моменты в небе планеты похожи на одну сдвоенную.

Видимость планет

С апреля до конца мая в вечернем небе хорошо будет видна Венера. Снова одна из самых ярких звезд покажет себя в конце июня на утреннем небе.

Марс покажет себя в начале наступающего года – его можно будет наблюдать утром, а с июня в ночном небе.

Юпитер и Сатурн станут особенно хорошо видны в небе с июля.

Интересные факты

5 января утром Земля пройдет максимально близко к Солнцу – расстояние сократиться до 147,09 миллиона километров, что на 2,5 миллиона километра меньше чем обычно.

Астрономический год не соответствует привычному для нас календарному. И так, астрономическая весна начнется 20 марта, лето – 20 июня, осень – 22 сентября, а зима 21 декабря.

Напомним, что наступающий 2020 год будет високосным.

А если вы не любите наблюдать за звездами в ночном небе, то УНН советует вам ознакомиться с перечнем фильмов, которые выйдут в следующем году или ожидаемых книг.

Украинские Национальные Новости

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