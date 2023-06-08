З'явилося відео, як зараз виглядає Каховська ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. З-під води виглядають верхівки дерев, дахи будинків та господарств. Каховська міська військова адміністрація показала відео з висоти пташиного польоту, який після підриву станом на сьогодні має вигляд Каховська ГЕС та прилеглі села, що опинились в зоні затоплення, передає УНН.
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"Такий вигляд має Каховська ГЕС та підтоплені поруч села на 08.06.23", - прокоментували відео в Тelegram у Каховській МВА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Вона повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
За останньою інформацією, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя станом на 09:00 8 червня становить 13,0 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,6 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції повідомляє Енергоатом.
Через стрімке обміління водосховища, за даними Дніпропетровської ОВА, почався масовий мор риби. Загинуло приблизно 28 тисяч карасів.
Судноплавство на Дніпрі нижче ДніпроГЕСу тимчасово припинено через зниження рівня води у Каховському водосховищі. Близько 50 суден, які перебувають в акваторії Каховського водосховища, мають бути передислоковані вище по Дніпру через Запорізький шлюз, повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.
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