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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Появилось видео, как сейчас выглядит Каховская ГЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Из-под воды выглядывают верхушки деревьев, крыши домов и хозяйств. Каховская городская военная администрация показала видео с высоты птичьего полета, как после подрыва на сегодня выглядит Каховская ГЭС и близлежащие села, оказавшиеся в зоне затопления, передает УНН.

Появилось видео, как сейчас выглядит Каховская ГЭС

Цитата

"Так выглядит Каховская ГЭС и подтопленные рядом села на 08.06.23", - прокомментировали видео в Тelegram в Каховской ГВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Она полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По последней информации, уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя по состоянию на 09:00 8 июня составляет 13,0 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,6 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции сообщает Энергоатом.

Из-за стремительного обмеления водохранилища, по данным Днепропетровской ОВА, начался массовый мор рыбы. Погибло примерно 28 тысяч карасей.

Судоходство на Днепре ниже ДнепроГЭСа временно прекращено из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище. Около 50 судов, находящихся в акватории Каховского водохранилища, должны быть передислоцированы выше по Днепру через Запорожский шлюз, сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

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