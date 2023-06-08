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Cудноплавство на Дніпрі нижче ДніпроГЕСу припиняється на невизначений час

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Судноплавство на Дніпрі припинено нижче Дніпровської ГЕС, повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко, передає УНН.

Cудноплавство на Дніпрі нижче ДніпроГЕСу припиняється на невизначений час

Деталі

“Судноплавство на Дніпрі нижче ДніпроГЕСу тимчасово припинено через зниження рівня води у Каховському водосховищі”, - повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.

За його словами, близько 50 суден, які перебувають в акваторії Каховського водосховища, мають бути передислоковані вище по Дніпру через Запорізький шлюз. Це заходиться з міркувань безпеки, оскільки існує ймовірність розливу паливно-мастильних матеріалів з суден, які можуть опинитися на мілинах через зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Доповнення

Повінь була спричинена підривом Каховської ГЕС, яку 6 червня 2023 року близько 3:00 підірвали російські військові на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Також, є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

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