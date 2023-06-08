Cудноплавство на Дніпрі нижче ДніпроГЕСу припиняється на невизначений час
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Судноплавство на Дніпрі припинено нижче Дніпровської ГЕС, повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко, передає УНН.
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“Судноплавство на Дніпрі нижче ДніпроГЕСу тимчасово припинено через зниження рівня води у Каховському водосховищі”, - повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.
За його словами, близько 50 суден, які перебувають в акваторії Каховського водосховища, мають бути передислоковані вище по Дніпру через Запорізький шлюз. Це заходиться з міркувань безпеки, оскільки існує ймовірність розливу паливно-мастильних матеріалів з суден, які можуть опинитися на мілинах через зниження рівня води у Каховському водосховищі.
Доповнення
Повінь була спричинена підривом Каховської ГЕС, яку 6 червня 2023 року близько 3:00 підірвали російські військові на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Також, є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.