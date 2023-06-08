Судоходство на Днепре ниже ДнепроГЭСа прекращается на неопределенное время

Детали

“Судоходство на Днепре ниже ДнепроГЭСа временно прекращено из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище”, - сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

По его словам, около 50 судов, находящихся в акватории Каховского водохранилища, должны быть передислоцированы выше по Днепру через Запорожский шлюз. Это делается из соображений безопасности, поскольку существует вероятность разлива горюче-смазочных материалов с судов, которые могут оказаться на мелях из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

Дополнение

Наводнение было вызвано подрывом Каховской ГЭС, которую 6 июня 2023 года около 3:00 подорвали российские военные на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Также, есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.