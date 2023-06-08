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Судоходство на Днепре ниже ДнепроГЭСа прекращается на неопределенное время

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Судоходство на Днепре прекращено ниже Днепровской ГЭС, сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко, передает УНН.

Судоходство на Днепре ниже ДнепроГЭСа прекращается на неопределенное время

Детали

“Судоходство на Днепре ниже ДнепроГЭСа временно прекращено из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище”, - сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

По его словам, около 50 судов, находящихся в акватории Каховского водохранилища, должны быть передислоцированы выше по Днепру через Запорожский шлюз. Это делается из соображений безопасности, поскольку существует вероятность разлива горюче-смазочных материалов с судов, которые могут оказаться на мелях из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

Дополнение

Наводнение было вызвано подрывом Каховской ГЭС, которую 6 июня 2023 года около 3:00 подорвали российские военные на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Также, есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

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