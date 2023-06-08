Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Ставок-охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) має стабільний рівень води, повідомляє Енергоатом,передає УНН.
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"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. За останньою інформацією, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя станом на 09:00 8 червня становить 13,0 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,6 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні Енергоатома у Telegram.
Вказано, що енергоблоки ЗАЕС припинили свою роботу у вересні 2022 року, тому активне випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається з того часу.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.