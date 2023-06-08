Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен - Энергоатом

Детали

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По последней информации, уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя по состоянию на 09:00 8 июня составляет 13,0 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,6 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram.

Указано, что энергоблоки ЗАЭС прекратили свою работу в сентябре 2022 года, поэтому активное испарение воды из пруда-охладителя не происходит с тех пор.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.