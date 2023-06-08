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"Таке фахівці бачили вперше": через масовий мор риби на Дніпропетровщині загинули 28 тис. рибин

Київ • УНН

 • 873393 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Масовий мор риби у Дніпропетровській області після підриву Каховської ГЕС торкнувся 850 кілограмів біоресурсів, збитки - понад 7,6 млн грн. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Таке фахівці бачили вперше": через масовий мор риби на Дніпропетровщині загинули 28 тис. рибин

Цитата

"У Мар’янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС", - повідомив Лисак у Telegram.

"Загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівці бачили вперше", - зазначив голова ОВА у відеозверненні.

Деталі

З його слів, берегову лінію від риби вже очистили. "Тепер її вже утилізували", - вказав Лисак.

"Збитки, завдані рашистами рибному господарству області – більш ніж 7,6 мільйонів гривень", - зауважив голова ОВА.

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Нагадаємо

У Дніпропетровській та Миколаївській областях після підриву Каховської ГЕС почали фіксувати масовий мор риби.

#ecocide

Dnipropetrovsk region - a mass plague of fish due to the terroristic destruction of Kakhovka HPP by the Russians. pic.twitter.com/RlFX34bzVJ

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 7, 2023

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