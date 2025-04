"Таке фахівці бачили вперше": через масовий мор риби на Дніпропетровщині загинули 28 тис. рибин

Цитата

"У Мар’янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС", - повідомив Лисак у Telegram.

"Загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівці бачили вперше", - зазначив голова ОВА у відеозверненні.

Деталі

З його слів, берегову лінію від риби вже очистили. "Тепер її вже утилізували", - вказав Лисак.

"Збитки, завдані рашистами рибному господарству області – більш ніж 7,6 мільйонів гривень", - зауважив голова ОВА.

Нагадаємо

У Дніпропетровській та Миколаївській областях після підриву Каховської ГЕС почали фіксувати масовий мор риби.

