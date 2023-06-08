"Таке фахівці бачили вперше": через масовий мор риби на Дніпропетровщині загинули 28 тис. рибин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Масовий мор риби у Дніпропетровській області після підриву Каховської ГЕС торкнувся 850 кілограмів біоресурсів, збитки - понад 7,6 млн грн. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"У Мар’янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС", - повідомив Лисак у Telegram.
"Загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівці бачили вперше", - зазначив голова ОВА у відеозверненні.
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З його слів, берегову лінію від риби вже очистили. "Тепер її вже утилізували", - вказав Лисак.
"Збитки, завдані рашистами рибному господарству області – більш ніж 7,6 мільйонів гривень", - зауважив голова ОВА.
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Нагадаємо
У Дніпропетровській та Миколаївській областях після підриву Каховської ГЕС почали фіксувати масовий мор риби.
#ecocide
Dnipropetrovsk region - a mass plague of fish due to the terroristic destruction of Kakhovka HPP by the Russians. pic.twitter.com/RlFX34bzVJ