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"Такое специалисты видели впервые": из-за массового мора рыбы в Днепропетровской области погибли 28 тыс. рыбин

Киев • УНН

 • 873392 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Массовый мор рыбы в Днепропетровской области после подрыва Каховской ГЭС коснулся 850 килограммов биоресурсов, убытки - более 7,6 млн грн. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Такое специалисты видели впервые": из-за массового мора рыбы в Днепропетровской области погибли 28 тыс. рыбин

Цитата

"В Марьянском Зеленодольской громады произошел массовый мор рыбы. Все из-за стремительного обмеления водохранилища, которое вызвали россияне, взорвав Каховскую ГЭС", - сообщил Лысак в Telegram.

"Погибло где-то 855 килограммов биоресурсов. Это караси, примерно 28 тысяч рыбин. Такое специалисты видели впервые", - отметил глава ОВА в видеообращении.

Детали

По его словам, береговую линию от рыбы уже очистили. "Теперь ее уже утилизировали", - указал Лысак.

"Убытки, нанесенные рашистами рыбному хозяйству области – более чем 7,6 миллионов гривен", - отметил глава ОВА.

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Напомним

В Днепропетровской и Николаевской областях после подрыва Каховской ГЭС начали фиксировать массовый мор рыбы.

#экоцид

Днепропетровская область - массовый мор рыбы из-за террористического уничтожения Каховской ГЭС русскими. pic.twitter.com/RlFX34bzVJ

— Андрей Ермак (@AndriyYermak) 7 июня 2023 года

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