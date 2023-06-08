"Такое специалисты видели впервые": из-за массового мора рыбы в Днепропетровской области погибли 28 тыс. рыбин

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"В Марьянском Зеленодольской громады произошел массовый мор рыбы. Все из-за стремительного обмеления водохранилища, которое вызвали россияне, взорвав Каховскую ГЭС", - сообщил Лысак в Telegram.

"Погибло где-то 855 килограммов биоресурсов. Это караси, примерно 28 тысяч рыбин. Такое специалисты видели впервые", - отметил глава ОВА в видеообращении.

Детали

По его словам, береговую линию от рыбы уже очистили. "Теперь ее уже утилизировали", - указал Лысак.

"Убытки, нанесенные рашистами рыбному хозяйству области – более чем 7,6 миллионов гривен", - отметил глава ОВА.

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Напомним

В Днепропетровской и Николаевской областях после подрыва Каховской ГЭС начали фиксировать массовый мор рыбы.

#экоцид



Днепропетровская область - массовый мор рыбы из-за террористического уничтожения Каховской ГЭС русскими. pic.twitter.com/RlFX34bzVJ