Зведення Генштабу: 146 бойових зіткнень протягом доби та активізація ворога на Гуляйпільському напрямку
Київ • УНН
Від початку доби 12 січня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, ворог застосував 28 авіаударів та понад 5000 дронів. Особлива активність зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 33 боєзіткнення.
Станом на 22:00 12 січня ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби відбулося 146 бойових зіткнень. російські загарбники продовжують масовано застосовувати авіацію та дрони, завдавши 28 авіаударів (74 КАБи) та задіявши понад 5000 дронів-камікадзе для ураження українських позицій. Про це пише УНН.
Деталі
Особлива активність ворога зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 33 боєзіткнення. Бої тривають у районах Гуляйполя та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. Окупанти також завдали авіаударів КАБами по населених пунктах Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке та Воздвижівка.
На Покровському напрямку противник 26 разів атакував позиції ЗСУ в районах Мирнограда, Покровська, Никанорівки та інших населених пунктів. За попередніми даними, українські захисники знешкодили 100 окупантів, знищили танк, три артсистеми та уразили п’ять пунктів управління БпЛА.
Ситуація на інших ділянках фронту
Костянтинівський напрямок: зафіксовано 17 бойових зіткнень. Штурмові дії ворога тривали поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Іванопілля.
- Олександрівський напрямок: Сили оборони відбили 12 атак у районах Злагоди та Вербового.
- Лиманський напрямок: відбито 11 штурмових дій біля Новоселівки, Рідкодуба та Зарічного.
- Південно-Слобожанський напрямок: ворог 6 разів атакував у районах Круглого та Тернової, одне боєзіткнення триває.
- Куп’янський напрямок: зафіксовано чотири спроби наступу у бік Петропавлівки та Курилівки.
На Краматорському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій протягом доби не проводив. Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу вогневого ураження по всій лінії фронту.
