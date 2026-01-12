Зведення Генштабу: 146 бойових зіткнень протягом доби та активізація ворога на Гуляйпільському напрямку

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 3026 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 6332 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 9306 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 11797 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21026 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16011 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17961 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 37413 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36639 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29193 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 30015 перегляди
Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко12 січня, 10:45 • 4068 перегляди
Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії12 січня, 11:59 • 3738 перегляди
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12 січня, 13:10 • 3542 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 4950 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21019 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 30195 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 37407 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 34758 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 39290 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Вашингтон
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 32313 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 28088 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34036 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36215 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92284 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Зведення Генштабу: 146 бойових зіткнень протягом доби та активізація ворога на Гуляйпільському напрямку

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Від початку доби 12 січня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, ворог застосував 28 авіаударів та понад 5000 дронів. Особлива активність зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 33 боєзіткнення.

Зведення Генштабу: 146 бойових зіткнень протягом доби та активізація ворога на Гуляйпільському напрямку

Станом на 22:00 12 січня ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби відбулося 146 бойових зіткнень. російські загарбники продовжують масовано застосовувати авіацію та дрони, завдавши 28 авіаударів (74 КАБи) та задіявши понад 5000 дронів-камікадзе для ураження українських позицій. Про це пише УНН.

Деталі

Особлива активність ворога зафіксована на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 33 боєзіткнення. Бої тривають у районах Гуляйполя та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. Окупанти також завдали авіаударів КАБами по населених пунктах Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке та Воздвижівка.

Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12.01.26, 07:52 • 24351 перегляд

На Покровському напрямку противник 26 разів атакував позиції ЗСУ в районах Мирнограда, Покровська, Никанорівки та інших населених пунктів. За попередніми даними, українські захисники знешкодили 100 окупантів, знищили танк, три артсистеми та уразили п’ять пунктів управління БпЛА.

Ситуація на інших ділянках фронту

Костянтинівський напрямок: зафіксовано 17 бойових зіткнень. Штурмові дії ворога тривали поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Іванопілля.

  • Олександрівський напрямок: Сили оборони відбили 12 атак у районах Злагоди та Вербового.
    • Лиманський напрямок: відбито 11 штурмових дій біля Новоселівки, Рідкодуба та Зарічного.
      • Південно-Слобожанський напрямок: ворог 6 разів атакував у районах Круглого та Тернової, одне боєзіткнення триває.
        • Куп’янський напрямок: зафіксовано чотири спроби наступу у бік Петропавлівки та Курилівки.

          На Краматорському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій протягом доби не проводив. Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу вогневого ураження по всій лінії фронту. 

          Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці11.01.26, 15:53 • 38217 переглядiв

          Степан Гафтко

          Війна в Україні
          Техніка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Сутички
          Генеральний штаб Збройних сил України
          Україна