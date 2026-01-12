Сводка Генштаба: 146 боевых столкновений за сутки и активизация врага на Гуляйпольском направлении

По состоянию на 22:00 12 января ситуация на фронте остается напряженной. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток произошло 146 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают массированно применять авиацию и дроны, нанеся 28 авиаударов (74 КАБа) и задействовав более 5000 дронов-камикадзе для поражения украинских позиций. Об этом пишет УНН.

Детали

Особая активность врага зафиксирована на Гуляйпольском направлении, где произошло 33 боестолкновения. Бои продолжаются в районах Гуляйполя и в сторону Оленоконстантиновки и Варваровки. Оккупанты также нанесли авиаудары КАБами по населенным пунктам Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое и Воздвижевка.

На Покровском направлении противник 26 раз атаковал позиции ВСУ в районах Мирнограда, Покровска, Никаноровки и других населенных пунктов. По предварительным данным, украинские защитники обезвредили 100 оккупантов, уничтожили танк, три артсистемы и поразили пять пунктов управления БпЛА.

Ситуация на других участках фронта

Константиновское направление: зафиксировано 17 боевых столкновений. Штурмовые действия врага продолжались вблизи Константиновки, Плещеевки и Иванополья.

Александровское направление: Силы обороны отбили 12 атак в районах Злагоды и Вербового.

Лиманское направление: отбито 11 штурмовых действий возле Новоселовки, Редкодуба и Заречного.

Южно-Слобожанское направление: враг 6 раз атаковал в районах Круглого и Терновой, одно боестолкновение продолжается.

Купянское направление: зафиксировано четыре попытки наступления в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Краматорском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий в течение суток не проводил. Силы обороны продолжают удерживать позиции и наносить врагу огневое поражение по всей линии фронта.

