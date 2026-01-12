$43.080.09
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 6624 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 9504 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 11901 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 21194 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 16061 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 17997 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 37515 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36668 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29211 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Сводка Генштаба: 146 боевых столкновений за сутки и активизация врага на Гуляйпольском направлении

Киев • УНН

 • 140 просмотра

С начала суток 12 января на фронте произошло 146 боевых столкновений, враг применил 28 авиаударов и более 5000 дронов. Особая активность зафиксирована на Гуляйпольском направлении, где произошло 33 боестолкновения.

Сводка Генштаба: 146 боевых столкновений за сутки и активизация врага на Гуляйпольском направлении

По состоянию на 22:00 12 января ситуация на фронте остается напряженной. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток произошло 146 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают массированно применять авиацию и дроны, нанеся 28 авиаударов (74 КАБа) и задействовав более 5000 дронов-камикадзе для поражения украинских позиций. Об этом пишет УНН.

Детали

Особая активность врага зафиксирована на Гуляйпольском направлении, где произошло 33 боестолкновения. Бои продолжаются в районах Гуляйполя и в сторону Оленоконстантиновки и Варваровки. Оккупанты также нанесли авиаудары КАБами по населенным пунктам Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое и Воздвижевка.

Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12.01.26, 07:52 • 24354 просмотра

На Покровском направлении противник 26 раз атаковал позиции ВСУ в районах Мирнограда, Покровска, Никаноровки и других населенных пунктов. По предварительным данным, украинские защитники обезвредили 100 оккупантов, уничтожили танк, три артсистемы и поразили пять пунктов управления БпЛА.

Ситуация на других участках фронта

Константиновское направление: зафиксировано 17 боевых столкновений. Штурмовые действия врага продолжались вблизи Константиновки, Плещеевки и Иванополья.

  • Александровское направление: Силы обороны отбили 12 атак в районах Злагоды и Вербового.
    • Лиманское направление: отбито 11 штурмовых действий возле Новоселовки, Редкодуба и Заречного.
      • Южно-Слобожанское направление: враг 6 раз атаковал в районах Круглого и Терновой, одно боестолкновение продолжается.
        • Купянское направление: зафиксировано четыре попытки наступления в сторону Петропавловки и Куриловки.

          На Краматорском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий в течение суток не проводил. Силы обороны продолжают удерживать позиции и наносить врагу огневое поражение по всей линии фронта. 

          Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности11.01.26, 15:53 • 38223 просмотра

          Степан Гафтко

