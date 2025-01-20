Зустріч Зеленського з литовською делегацією: що пообіцяв Скверняліс Україні?

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Сеймасу Литви на чолі зі Спікером Саулюсом Сквернялісом, який уперше прибув до України після обрання на посаду. Про це інформує УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України та Telegram-канал Глави української держави.

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Зазначається, що темою розмови була подальша співпрацю між країнами.

Ми обговорили подальшу співпрацю між нашими державами, між нашими народами, а саме безпекову та оборонно-промислову співпрацю, санкції, гарантії безпеки та євроатлантичну інтеграцію України - написав Володимир Зеленський у Telegram.

Володимир Зеленський подякував за надану з боку Литви допомогу на понад 1,5 млрд євро, половина з якої – оборонна підтримка. Адже посилення позицій України на полі бою є дуже важливим на шляху до встановлення справедливого й тривалого миру.

Литва виділяє щонайменше 0,25 % ВВП на безпекові й оборонні потреби України щороку, а нещодавно передала 4500 FPV-дронів, які закупила у литовських виробників у межах участі в коаліції дронів. Країна також є активною учасницею коаліцій із розмінування, посилення ППО України, артилерії - йдеться у дописі.

Під час зустрічі обговорили продовження підтримки України, підготовку нового санкційного пакета ЄС, посилення військово-технічної співпраці та спільні проєкти в оборонно-промисловій галузі.

Окремо Президент відзначив лідерство Литви в адвокації України на шляху до ЄС і НАТО.

"Ми раді, що на складному шляху до членства в НАТО – з усіма викликами – литовський народ, Литва завжди з нами", – сказав він.

Саулюс Скверняліс наголосив, що Литва та її парламент готові й надалі надавати Україні оборонну та гуманітарну підтримку, здійснювати реабілітацію українських воїнів, відбудовувати зруйновану та пошкоджену внаслідок російської агресії інфраструктуру - повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

"Ми розуміємо мир як повне звільнення українських територій, включно з Кримом, покарання диктатора за воєнні злочини, притягнення його до юридичної та фінансової відповідальності та повноправне членство України в НАТО і ЄС", – зазначив Спікер.

Нагадаємо

Литва готує передачу 4500 безпілотників для України загальною вартістю 5 млн євро. Уряд також спростив процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.