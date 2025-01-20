Встреча Зеленского с литовской делегацией: что пообещал Сквернялис Украине?

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Сеймаса Литвы во главе со Спикером Саулюсом Сквернялисом, который впервые прибыл в Украину после избрания на должность. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины и Telegram-канал Главы украинского государства.

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Отмечается, что темой разговора было дальнейшее сотрудничество между странами.

Мы обсудили дальнейшее сотрудничество между нашими государствами, между нашими народами, а именно безопасность и оборонно-промышленное сотрудничество, санкции, гарантии безопасности и евроатлантическую интеграцию Украины - написал Владимир Зеленский в Telegram.

Владимир Зеленский поблагодарил за предоставленную со стороны Литвы помощь на более чем 1,5 млрд евро, половина из которой - оборонная поддержка. Ведь усиление позиций Украины на поле боя очень важно на пути к установлению справедливого и длительного мира.

Литва выделяет не менее 0,25 % ВВП на безопасность и оборонные нужды Украины ежегодно, а недавно передала 4500 FPV-дронов, которые закупила у литовских производителей в рамках участия в коалиции дронов. Страна также является активной участницей коалиций по разминированию, усилению ПВО Украины, артиллерии - говорится в заметке.

Во время встречи обсудили продолжение поддержки Украины, подготовку нового санкционного пакета ЕС, усиление военно-технического сотрудничества и совместные проекты в оборонно-промышленной отрасли.

Отдельно Президент отметил лидерство Литвы в адвокации Украины на пути в ЕС и НАТО.

"Мы рады, что на сложном пути к членству в НАТО - со всеми вызовами - литовский народ, Литва всегда с нами", - сказал он.

Саулюс Сквернялис подчеркнул, что Литва и ее парламент готовы и в дальнейшем оказывать Украине оборонную и гуманитарную поддержку, осуществлять реабилитацию украинских воинов, восстанавливать разрушенную и поврежденную в результате российской агрессии инфраструктуру - сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

"Мы понимаем мир как полное освобождение украинских территорий, включая Крым, наказание диктатора за военные преступления, привлечение его к юридической и финансовой ответственности и полноправное членство Украины в НАТО и ЕС", - отметил Спикер.

Напомним

Литва готовит передачу 4500 беспилотников для Украины общей стоимостью 5 млн евро. Правительство также упростило процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки.