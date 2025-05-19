Зустріч путіна і Трампа не планується - пєсков

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що зараз зустріч очільника кремля з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом не планується. Про це пишуть російські "ЗМІ", передає УНН.

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Зустріч путіна і Трампа поки що не готується - заявив пєсков. Інших подробиць він не навів.

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що у Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована пізніше сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.