Зустріч путіна і Трампа не планується - пєсков
Київ • УНН
дмитро пєсков заявив, що зустріч путіна і Трампа не планується. Білий дім підтвердив, що Трамп поговорить з путіним, а потім із Зеленським.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що зараз зустріч очільника кремля з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом не планується. Про це пишуть російські "ЗМІ", передає УНН.
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Зустріч путіна і Трампа поки що не готується
Нагадаємо
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що у Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована пізніше сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.