Встреча Путина и Трампа не планируется – Песков
Киев • УНН
Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа не планируется. Белый дом подтвердил, что Трамп поговорит с Путиным, а затем с Зеленским.
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что сейчас встреча главы кремля с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не планируется. Об этом пишут российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Встреча путина и Трампа пока не готовится
Напомним
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным запланирован позднее сегодня, а после этого американский лидер собирается переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.