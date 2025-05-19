Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что сейчас встреча главы кремля с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не планируется. Об этом пишут российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Встреча путина и Трампа пока не готовится - заявил песков. Других подробностей он не привел.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным запланирован позднее сегодня, а после этого американский лидер собирается переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.