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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4868 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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ЗСУ: рф втратила 1350 військових та 8 танків

Київ • УНН

 • 24547 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати окупантів за добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 681 580 осіб, 9079 танків та 18199 бронемашин.

ЗСУ: рф втратила 1350 військових та 8 танків

За добу супротивник втратив 1350 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 22.10.24:

- Особовий склад: 681 580(+1350).

- Танки: 9079 (+8).

- Броньовані бойові машини: 18199 (+24).

- Артилерійські системи: 19623 (+34).

- РСЗВ: 1234 (+2).

- Засоби ППО: 981 (+2).

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 329.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17404 (+71).

- Крилаті ракети: 2625.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 27111 (+77).

- Спеціальна техніка: 3499 (+20).

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі

- йдеться в офіційному повідомленні.

107 боєзіткнень на фронті: найбільше атак відбулося на Покровському напрямку - Генштаб21.10.24, 23:00 • 42163 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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