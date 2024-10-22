ЗСУ: рф втратила 1350 військових та 8 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати окупантів за добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 681 580 осіб, 9079 танків та 18199 бронемашин.
За добу супротивник втратив 1350 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 22.10.24:
- Особовий склад: 681 580(+1350).
- Танки: 9079 (+8).
- Броньовані бойові машини: 18199 (+24).
- Артилерійські системи: 19623 (+34).
- РСЗВ: 1234 (+2).
- Засоби ППО: 981 (+2).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17404 (+71).
- Крилаті ракети: 2625.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 27111 (+77).
- Спеціальна техніка: 3499 (+20).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
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