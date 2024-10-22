ВСУ: рф потеряла 1350 военных и 8 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 681 580 человек, 9079 танков и 18199 бронемашин.
За сутки противник потерял 1350 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 22.10.24:
- Личный состав: 681 580(+1350).
- Танки: 9079 (+8).
- Бронированные боевые машины: 18199 (+24).
- Артиллерийские системы: 19623 (+34).
- РСЗВ: 1234 (+2).
- Средства ППО: 981 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17404 (+71).
- Крылатые ракеты: 2625.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 27111 (+77).
- Специальная техника: 3499 (+20).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
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