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ВСУ: рф потеряла 1350 военных и 8 танков

ВСУ: рф потеряла 1350 военных и 8 танков

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 04:46  •  9231 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 681 580 человек, 9079 танков и 18199 бронемашин.

За сутки противник потерял 1350 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 22.10.24:

- Личный состав: 681 580(+1350).

- Танки: 9079 (+8).

- Бронированные боевые машины: 18199 (+24).

- Артиллерийские системы: 19623 (+34).

- РСЗВ: 1234 (+2).

- Средства ППО: 981 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17404 (+71).

- Крылатые ракеты: 2625.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 27111 (+77).

- Специальная техника: 3499 (+20).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме

- говорится в официальном сообщении.

107 боестолкновений на фронте: больше всего атак произошло на Покровском направлении - Генштаб21 октября 2024, 20:00 • 34630 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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