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ЗСУ представили новопризначеного командувача Об’єднаних Сил Содоля

ЗСУ представили новопризначеного командувача Об’єднаних Сил Содоля

Київ • УНН

 • 18228 перегляди

Новим Командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України призначено генерал-лейтенанта Юрія Содоля, який до цього обіймав посаду командувача морської піхоти ВМС ЗС України.

Сьогодні особовому складу командування об’єднаних сил ЗС України представлено новопризначеного командувача генерал-лейтенанта Юрія Содоля.  Про це  повідомляє командування Об'єднаних Сил ЗС України у Facebook, пише УНН

Деталі 

Указ щодо призначення Содоля командувачем Об’єднаних Сил  був опублікований 11 лютого на сайті Офісу президента.

Як повідомляється, генерал-лейтенант до цього обіймав посаду командувача Морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ. 

Службу в Десантних військах ЗС України Юрій Содоль розпочав у 2003 році. Через чотири роки, у 2007 році, він був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

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Як зазначається, Содоль з початку вторнення рф  очолював військові операції в найгарячіших точках. Зокрема йдеться про  бої за Рубіжне, штурм Ямполя, оборону Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого. 

У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС ЗС України.

У лютому 2022 року він був нагороджений званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою, Донецької області. Там він організував успішний контрнаступ, вивівши людей з-під атаки противника, що дало змогу врятувати життя сотням військових. Також Содоль брав участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році він очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

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Доповнення 

Содоль народився 26 грудня 1970 року в Чугуєві, Харківської області, у родині військових. Освіту здобув у Маріуполі, Донецької області, закінчивши середню школу у 1988 році. Того ж року вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища, де завершив навчання у 1992 році.

Успішно закінчив Національну академію оборони за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ.

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. Замість нього було призначено Юрія Содоля. 

Тетяна Краєвська

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