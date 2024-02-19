ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля
Киев • УНН
Новым Командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль, который до этого занимал должность командующего морской пехоты ВМС ВС Украины.
Сегодня личному составу командования объединенных сил ВС Украины представлен новоназначенный командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль. Об этом сообщает командование Объединенных Сил ВС Украины в Facebook, пишет УНН.
Детали
Указ о назначении Содоля командующим Объединенными Силами был опубликован 11 февраля на сайте Офиса президента.
Как сообщается, генерал-лейтенант до этого занимал должность командующего Морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ.
Службу в Десантных войсках ВС Украины Юрий Содоль начал в 2003 году. Через четыре года, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Гарантирую поддержку командования ВСУ: Умеров представил в Генштабе нового Главнокомандующего Сырского9 февраля 2024, 12:12 • 20890 просмотров
Как отмечается, Содоль с начала вторжения рф возглавлял военные операции в горячих точках. В частности речь идет о боях за Рубежное, штурме Ямполя, обороне Донецкого аэропорта, прикрытии выхода украинских сил из Дебальцево.
В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехоты ВМС ВС Украины.
В феврале 2022 года он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника, что позволило спасти жизни сотням военных. Также Содоль участвовал в обороне Мариуполя.
В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.
Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ11 февраля 2024, 18:53 • 101242 просмотра
Дополнение
Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве, Харьковской области, в семье военных. Образование получил в Мариуполе, Донецкой области, окончив среднюю школу в 1988 году. В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.
Успешно окончил Национальную академию обороны по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск.
Напомним
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил ВСУ. Вместо него был назначен Юрий Содоль.
ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля
Новым Командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль, который до этого занимал должность командующего морской пехоты ВМС ВС Украины.
Япония запускает новую программу на 1,25 млрд евро для Украины: что она предусматривает
Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине.
Дела Майдана: в Офисе Генпрокурора рассказали о результатах работы
Генеральная прокуратура сообщила, что досудебное расследование установило непосредственное влияние российских спецслужб на органы власти Украины с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды во время протестов на Майдане.
"Не можем ждать момента Перл-Харбора"- глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении рф на НАТО
Министр иностранных дел Литвы предупредил, что страны НАТО не могут ждать неожиданного нападения со стороны россии вроде Перл-Харбора и должны быть готовыми к тому, что россия может испытать оборону НАТО.
Суд передал акции Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в доход рф - росСМИ
росСМИ сообщили об обращении в доход рф акций АО "Липецкая кондитерская фабрика Рошен", принадлежавшего пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления
Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после того, как он сравнил войну Израиля против Хамаса с Холокостом.
Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе составил лишь 5% от общего объема - Кубраков
Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу в январе 2024 года был примерно на две трети меньше, чем за месяц в 2022 году, и составил 0,37 млн тонн, что составляет лишь около 5% от общего объема экспорта того месяца, по словам вице-премьер-министра Украины.
у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко
Пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, поскольку Россия пока не имеет достаточных сил в Беларуси, чтобы начать второе наступление с северной границы.
Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, за прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили более 350 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с горючим.
Юлия Навальная завела аккаунт в сети Х и заявила, что продолжит дело мужа
Юлия Навальная объявила на своем новом аккаунте в сети X, что она продолжит дело своего мужа Алексея Навального, которого убил путин.