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ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля

ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:32  •  6641 просмотра

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Новым Командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль, который до этого занимал должность командующего морской пехоты ВМС ВС Украины.

Сегодня личному составу командования объединенных сил ВС Украины представлен новоназначенный командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль.  Об этом  сообщает командование Объединенных Сил ВС Украины в Facebook, пишет УНН

Детали 

Указ о назначении Содоля командующим Объединенными Силами  был опубликован 11 февраля на сайте Офиса президента.

Как сообщается, генерал-лейтенант до этого занимал должность командующего Морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ. 

Службу в Десантных войсках ВС Украины Юрий Содоль начал в 2003 году. Через четыре года, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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Как отмечается, Содоль с начала вторжения рф  возглавлял военные операции в горячих точках. В частности речь идет о  боях за Рубежное, штурме Ямполя, обороне Донецкого аэропорта, прикрытии выхода украинских сил из Дебальцево. 

В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехоты ВМС ВС Украины.

В феврале 2022 года он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника, что позволило спасти жизни сотням военных. Также Содоль участвовал в обороне Мариуполя.

В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

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Дополнение 

Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве, Харьковской области, в семье военных. Образование получил в Мариуполе, Донецкой области, окончив среднюю школу в 1988 году. В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.

Успешно окончил Национальную академию обороны по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск.

Напомним 

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил ВСУ. Вместо него был назначен Юрий Содоль. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ЗСУ представили новопризначеного командувача Об’єднаних Сил Содоля
Ukrainian Armed Forces introduce newly appointed Joint Forces Commander Sodol
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ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля

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