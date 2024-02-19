ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля

Сегодня личному составу командования объединенных сил ВС Украины представлен новоназначенный командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль. Об этом сообщает командование Объединенных Сил ВС Украины в Facebook, пишет УНН.

Детали

Указ о назначении Содоля командующим Объединенными Силами был опубликован 11 февраля на сайте Офиса президента.

Как сообщается, генерал-лейтенант до этого занимал должность командующего Морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ.

Службу в Десантных войсках ВС Украины Юрий Содоль начал в 2003 году. Через четыре года, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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Как отмечается, Содоль с начала вторжения рф возглавлял военные операции в горячих точках. В частности речь идет о боях за Рубежное, штурме Ямполя, обороне Донецкого аэропорта, прикрытии выхода украинских сил из Дебальцево.

В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехоты ВМС ВС Украины.

В феврале 2022 года он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника, что позволило спасти жизни сотням военных. Также Содоль участвовал в обороне Мариуполя.

В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

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Дополнение

Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве, Харьковской области, в семье военных. Образование получил в Мариуполе, Донецкой области, окончив среднюю школу в 1988 году. В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.

Успешно окончил Национальную академию обороны по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск.

Напомним

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенных сил ВСУ. Вместо него был назначен Юрий Содоль.