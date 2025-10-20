ЗСУ попередили про фейковий акаунт, який видає себе за сторінку командувача ТрО Плахути
Київ • УНН
Командування Сил територіальної оборони ЗСУ виявило фейковий акаунт, що видає себе за Командувача Сил ТрО генерал-майора Ігоря Плахуту. Генерал-майор Плахута не має акаунтів у соцмережах, а фейкова сторінка створена для дезінформації та шахрайства.
Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України виявило фейковий акаунт, який видає себе за Командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути. Про це повідомив відділ комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У відомстві застерігають: генерал-майор Плахута не має жодного акаунту в соціальних мережах, а фейкова сторінка не має жодного відношення до Командувача чи Командування Сил ТрО.
За даними Сил ТрО, сторінка ймовірно створена для дезінформації, шахрайства під приводом "допомоги армії", збору персональних даних та створення інформаційної плутанини.
Командування Сил ТрО закликає уважно ставитися до інформаційної безпеки, не поширювати інформацію з підозрілих джерел та повідомляти про фейкові акаунти адміністрації соцмереж і правоохоронні органи.
Перевіряйте інформацію перед тим, як ділитися нею. Безпека інформаційного простору - це наша спільна відповідальність
СБУ запобігла терактам у Львові, організованим російськими спецслужбами через фейкові акаунти01.10.25, 13:25 • 2886 переглядiв