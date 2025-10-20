ЗСУ попередили про фейковий акаунт, який видає себе за сторінку командувача ТрО Плахути

$41.730.10
08:37 • 9694 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 28291 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 15835 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 19982 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 04:24 • 22799 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 24966 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 63935 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102260 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 53183 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47720 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 29061 перегляди
Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня20 жовтня, 02:57 • 3944 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20 жовтня, 04:49 • 25359 перегляди
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський07:56 • 10728 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17427 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 28291 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17548 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102260 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 69436 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 148326 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Європа
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 55331 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 57285 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 76221 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 74934 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 101083 перегляди
Дипломатка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

ЗСУ попередили про фейковий акаунт, який видає себе за сторінку командувача ТрО Плахути

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ виявило фейковий акаунт, що видає себе за Командувача Сил ТрО генерал-майора Ігоря Плахуту. Генерал-майор Плахута не має акаунтів у соцмережах, а фейкова сторінка створена для дезінформації та шахрайства.

ЗСУ попередили про фейковий акаунт, який видає себе за сторінку командувача ТрО Плахути

Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України виявило фейковий акаунт, який видає себе за Командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути. Про це повідомив відділ комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У відомстві застерігають: генерал-майор Плахута не має жодного акаунту в соціальних мережах, а фейкова сторінка не має жодного відношення до Командувача чи Командування Сил ТрО.

За даними Сил ТрО, сторінка ймовірно створена для дезінформації, шахрайства під приводом "допомоги армії", збору персональних даних та створення інформаційної плутанини.

Командування Сил ТрО закликає уважно ставитися до інформаційної безпеки, не поширювати інформацію з підозрілих джерел та повідомляти про фейкові акаунти адміністрації соцмереж і правоохоронні органи.

Перевіряйте інформацію перед тим, як ділитися нею. Безпека інформаційного простору - це наша спільна відповідальність

- наголосили у відділі комунікацій Сил ТрО.

СБУ запобігла терактам у Львові, організованим російськими спецслужбами через фейкові акаунти01.10.25, 13:25 • 2886 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Соціальна мережа
Війна в Україні
благодійність
Збройні сили України