08:37
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 04:24
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
ВСУ предупредили о фейковом аккаунте, выдающем себя за страницу командующего ТрО Плахуты

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Командование Сил территориальной обороны ВСУ обнаружило фейковый аккаунт, выдающий себя за Командующего Сил ТрО генерал-майора Игоря Плахуту. Генерал-майор Плахута не имеет аккаунтов в соцсетях, а фейковая страница создана для дезинформации и мошенничества.

ВСУ предупредили о фейковом аккаунте, выдающем себя за страницу командующего ТрО Плахуты

Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины выявило фейковый аккаунт, выдающий себя за Командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуту. Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ, пишет УНН.

Подробности

В ведомстве предостерегают: генерал-майор Плахута не имеет ни одного аккаунта в социальных сетях, а фейковая страница не имеет никакого отношения к Командующему или Командованию Сил ТрО.

По данным Сил ТрО, страница вероятно создана для дезинформации, мошенничества под предлогом "помощи армии", сбора персональных данных и создания информационной путаницы.

Командование Сил ТрО призывает внимательно относиться к информационной безопасности, не распространять информацию из подозрительных источников и сообщать о фейковых аккаунтах администрации соцсетей и правоохранительным органам.

Проверяйте информацию перед тем, как делиться ею. Безопасность информационного пространства - это наша общая ответственность

- подчеркнули в отделе коммуникаций Сил ТрО.

