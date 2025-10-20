ВСУ предупредили о фейковом аккаунте, выдающем себя за страницу командующего ТрО Плахуты
Киев • УНН
Командование Сил территориальной обороны ВСУ обнаружило фейковый аккаунт, выдающий себя за Командующего Сил ТрО генерал-майора Игоря Плахуту. Генерал-майор Плахута не имеет аккаунтов в соцсетях, а фейковая страница создана для дезинформации и мошенничества.
Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины выявило фейковый аккаунт, выдающий себя за Командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуту. Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ, пишет УНН.
Подробности
В ведомстве предостерегают: генерал-майор Плахута не имеет ни одного аккаунта в социальных сетях, а фейковая страница не имеет никакого отношения к Командующему или Командованию Сил ТрО.
По данным Сил ТрО, страница вероятно создана для дезинформации, мошенничества под предлогом "помощи армии", сбора персональных данных и создания информационной путаницы.
Командование Сил ТрО призывает внимательно относиться к информационной безопасности, не распространять информацию из подозрительных источников и сообщать о фейковых аккаунтах администрации соцсетей и правоохранительным органам.
Проверяйте информацию перед тем, как делиться ею. Безопасность информационного пространства - это наша общая ответственность
