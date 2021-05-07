Зростання цін трішки збавило темпи: які продукти подорожчали за місяць

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в квітні порівняно із березнем цього року становила 0,7%, з початку року прискорилася до 4,8%. У січні-квітні інфляція становила 7,6%.

Базова інфляція у квітні порівняно з березнем цього року становила 0,7%, з початку року – 3,1%.

Що подорожчало найбільше

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 10,0%) подорожчала соняшникова олія. На 5,0–1,0% зросли ціни на цукор, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби. Водночас на 1,3–0,5% подешевшали овочі, фрукти, яйця, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% в першу чергу за рахунок подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 2,6% та 1,4% відповідно, палива та мастил – на 0,8%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

На початку року в Україні почали дорожчати продукти. Тоді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував зростання цін по деяких групах товарів. Він заявив, що здорожчання є "дійсно обґрунтованим" і відбувається "через зменшену пропозицію та сезонний фактор". За очікуванням уряду, озвученими Шмигалем, стабілізація цін на соціальні товари та продукти мала відбутися вже наприкінці березня. Уже на початку квітня в Мінекономіки вказали, що не бачать значного зростання цін на продукти харчування.

Водночас, як свідчать дані Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої росли три місяці поспіль, починаючи з початку року. Тож, сповільнення темпів інфляції у річному вимірі за підсумками квітня спостерігається вперше з початку року.

Додамо, в експертних колах раніше висловлювали думку, що після того, як на ринок надійде продукція нового врожаю, подорожчання продуктів повинне загальмуватися.