Інфляція прискорилася до 8,5%: на що підскочили ціни

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в березні порівняно із лютим цього року становила 1,7%, з початку року – 4,1%.

Базова інфляція в березні порівняно із лютим цього року становила 1,6%, з початку року – 2,4%.

Які продукти подорожчали

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8–1,0% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 0,6% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%.

Одяг і взуття подорожчали на 12,7%, зокрема одяг – на 13,0%, взуття – на 12,3%.

Ціни на транспорт зросли на 1,8% передусім, як вказано, за рахунок подорожчання палива та мастил на 5,7%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 4,4% та 1,6% відповідно.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Споживчі ціни у лютому цього року в Україні зросли на 7,5% у річному вимірі - проти лютого минулого року, у порівнянні з 6,1% місяцем раніше.

За прогнозом НБУ, нфляція в Україні сягне пікових значень у середині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. у першому півріччі 2022 року.