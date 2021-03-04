Пік інфляції припаде на середину року - НБУ

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"Інфляція в Україні сягне пікових значень усередині поточного року... Наприкінці цього року інфляція сповільниться і в першому півріччі 2022 року закріпиться в цільовому діапазоні 5% ± 1 в. п.", - вказали у НБУ.

Деталі

Як зауважили у Нацбанку, "відчутний інфляційний тиск упродовж усього року" формуватиме досить швидке відновлення світової та української економіки.

"Утім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Національним банком України поступово розвернуть інфляційну динаміку", - вважають у НБУ.

При цьому вказано, що на початку 2021 року інфляція прискорилася та очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п. "За попередніми оцінками Національного банку України, інфляція продовжила прискорення й у лютому", - додали у регуляторі.

За даними НБУ, у перші місяці 2021 року на прискорення інфляції найбільше впливали ціни на продукти харчування та паливо. "Це пояснюється гіршими врожаями та стрімким зростанням цін на світових товарних ринках на тлі динамічного відновлення глобальної економіки", - відзначили у Нацбанку.

При цьому також вказано, що стійким залишається внутрішній споживчий попит.

Доповнення

Споживчі ціни у січні цього року в Україні зросли на 1,3% проти місяця раніше і на 6,1% у річному вимірі - проти січня минулого року.