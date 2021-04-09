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Инфляция ускорилась до 8,5%: на что подскочили цены

Инфляция ускорилась до 8,5%: на что подскочили цены

Киев  •  УНН

 • 20422 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Потребительские цены в марте этого года в Украине выросли на 8,5% в годовом измерении (к марту прошлого года), по сравнению с 7,5% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем этого года составила 1,7%, с начала года - 4,1%.

Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем этого года составила 1,6%, с начала года - 2,4%.

Какие продукты подорожали

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1,0% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 0,6% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%, в частности одежда - на 13,0%, обувь - на 12,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,8% прежде всего, как указано, за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте - на 4,4% и 1,6% соответственно.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Потребительские цены в феврале этого года в Украине выросли на 7,5% в годовом измерении (к февралю прошлого года), по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

По прогнозу НБУ, нфляция в Украине достигнет пиковых значений в середине текущего года, однако в дальнейшем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. в первом полугодии 2022 года.

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