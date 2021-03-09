Інфляція прискорилася до 7,5%: що подорожчало найбільше

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Споживчі ціни у лютому цього року в Україні зросли на 7,5% у річному вимірі - проти лютого минулого року, у порівнянні з 6,1% місяцем раніше. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в лютому порівняно із січнем цього року становила 1,0%, з початку року – 2,3%.

Базова інфляція в лютому порівняно із січнем цього року становила 0,5%, з початку року – 0,8%.

На що зросли ціни найбільше

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор. На 3,8–1,3% зросли ціни на м’ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, масло. Водночас на 0,2–0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, у тому числі на алкогольні напої – на 1,4%, тютюнові вироби – на 1,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося, як зазначається, в основному через здешевлення природного газу на 6,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% передусім за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 1,9%. Водночас на 1,0% подешевшали автомобілі.

Доповнення

Споживчі ціни у січні цього року в Україні зросли на 1,3% проти місяця раніше і на 6,1% у річному вимірі - проти січня минулого року.

За прогнозом НБУ, нфляція в Україні сягне пікових значень у середині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. у першому півріччі 2022 року.

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