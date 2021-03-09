Инфляция ускорилась до 7,5%: что подорожало больше всего

Детали

Инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем этого года составила 1,0%, с начала года - 2,3%.

Базовая инфляция в феврале по сравнению с январем текущего года составила 0,5%, с начала года - 0,8%.

На что выросли цены больше всего

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на алкогольные напитки - на 1,4%, табачные изделия - на 1,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло, как отмечается, в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 1,9%. В то же время на 1,0% подешевели автомобили.

Дополнение

Потребительские цены в январе этого года в Украине выросли на 1,3% против месяца раньше и на 6,1% в годовом измерении - по сравнению с январем прошлого года.

По прогнозу НБУ, нфляция в Украине достигнет пиковых значений в середине текущего года, однако в дальнейшем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.