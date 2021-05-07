Рост цен немного убавил темпы: какие продукты подорожали за месяц

Детали

Инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом этого года составила 0,7%, с начала года ускорилась до 4,8%. В январе-апреле инфляция составила 7,6%.

Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом этого года составила 0,7%, с начала года - 3,1%.

Что подорожало больше всего

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 10,0%) подорожало подсолнечное масло. На 5,0-1,0% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия. В то же время на 1,3-0,5% подешевели овощи, фрукты, яйца, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 2,3%.

Цены на транспорт выросли на 0,6% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел - на 0,8%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

В начале года в Украине начали дорожать продукты. Тогда Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал рост цен по некоторым группам товаров. Он заявил, что подорожание является "действительно обоснованным" и происходит "из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора". По ожиданиям правительства, озвученным Шмыгалем, стабилизация цен на социальные товары и продукты должна была состояться уже в конце марта. Уже в начале апреля в Минэкономики отметили, что не видят значительного роста цен на продукты питания.

В то же время, как свидетельствуют данные Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли три месяца подряд, начиная с начала года. Таким образом, замедление темпов инфляции в годовом измерении по итогам апреля наблюдается впервые с начала года.

Добавим, в экспертных кругах ранее высказывали мнение, что после того, как на рынок поступит продукция нового урожая, подорожание продуктов должно затормозиться.