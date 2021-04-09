У Мінекономіки не побачили зростання цін на продукти харчування

Цитата

“Станом на сьогодні ситуація залишається стабільною: жодного дефіциту продуктів на внутрішньому ринку не спостерігається, також відсутні значні цінові коливання на продукти харчування”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У відомстві зазначили, що проводиться щоденний моніторинг цін на продукти соціального призначення від Держстату разом з обласними та міськими держадміністраціями. Для моніторингу визначено 21 позицію продуктів харчування, включаючи продукти “борщового набору”.

Також повідомляється, що було впроваджено декларування цін на товари, що мають істотну соціальну значущість. Декларуванню підлягає роздрібна ціна, яка підвищується на 5 і більше відсотків протягом тижня.

Нагадаємо

Однак Держстат повідомив про зростання ціни на яйца на 109,1%.

Також раніше повідомляв, що стрімке зростання цін на корми та енергоносії призведе до неминучого здорожчання харчів в Україні.