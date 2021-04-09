Здорожчання продуктів: за рік ціна на яйця злетіла на 109%

Деталі

У березні 2021 року яйця порівняно з груднем 2020 року подорожчали на 14,5%, а порівняно з лютим 2021 - подешевшали на 0,6%.

Водночас у першому кварталі цього року порівняно з 1 кварталом 2020 - яйця подорожчали на 78,9%.

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Додамо

Споживчі ціни у березні цього року в Україні зросли на 8,5% у річному вимірі - проти березня минулого року, у порівнянні з 7,5% місяцем раніше.

Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія.