Здорожчання продуктів: за рік ціна на яйця злетіла на 109%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За рік - з березня 2020 року по березень 2021 року - ціни на яйця зросли на 109,1%. Про це пише УНН з посиланням на дані Держстату.
Деталі
У березні 2021 року яйця порівняно з груднем 2020 року подорожчали на 14,5%, а порівняно з лютим 2021 - подешевшали на 0,6%.
Водночас у першому кварталі цього року порівняно з 1 кварталом 2020 - яйця подорожчали на 78,9%.
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Додамо
Споживчі ціни у березні цього року в Україні зросли на 8,5% у річному вимірі - проти березня минулого року, у порівнянні з 7,5% місяцем раніше.
Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія.