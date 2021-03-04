Уряд не буде встановлювати обмеження цін на продукти – Шмигаль

Деталі

"Стосовно цін на продукти. Ми живемо у ринковій економіці чи в плановій, уряд має регулювати ціни на продукти чи ринок має регулювати попит-пропозицію? Якщо ми йдемо в Європу, що записано в нашій Конституції, в Європі регулювання цін урядами відсутнє…Уряд має непрямі інструменти,ми дійсно непрямими інструментами можемо користуватися, користуємося, ведемо діалог на рівні Мінекономіки з мережами, виробниками, постачальниками. Ми можемо стимулювати виробництво та збільшувати пропозицію. Зокрема, програма 5-7-9 може бути спрямована на окремих виробників чогось. Ми детально аналізуємо ціни", - розповів Шмигаль.

Він погодився, що на окремі продукти зростання цін присутнє.

"Є природнє зростання цін на яйця, тому що виробники зменшили виробництво. Зараз ми провели розмови з ключовими групами виробників… особливо до пасхальних свят. Попит буде зростати, відповідно, ці речі також непрямими методами…. збалансовуються… Щодо зростання цін на інші продукти – тут можуть бути регулювання шляхом запровадження експортних квот, мит – це стосується зернових, грічки та окремих груп продуктів", - сказав Шмигаль.

Проте, за його словами, критичного, шокового зростання цін на продукти сьогодні не відзначається.

"Якщо порівняти рік до року й місяць до місяця, в окремих групах є об'єктивні причини, ми їх розуміємо, знаємо як їх відрегулювати. Наприклад, відновлення постачання яєць потребує 2-3 тижні…Ціни будем непрямими способами збалансовувати. Втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціну на продукти харчування або на націнку уряд сьогодні не планує", - сказав він.

Доповнення

Інфляція в Україні сягне пікових значень усередині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року.



Нагадаємо, споживчі ціни у січні цього року в Україні зросли на 1,3% проти місяця раніше і на 6,1% у річному вимірі - проти січня минулого року.



