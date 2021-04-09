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В Минэкономики не увидели рост цен на продукты питания

В Минэкономики не увидели рост цен на продукты питания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине нет дефицита продуктов питания, также отсутствуют значительные ценовые колебания. Такое заявление обнародовали в пресс-центре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодня ситуация остается стабильной: никакого дефицита продуктов на внутреннем рынке не наблюдается, также отсутствуют значительные ценовые колебания на продукты питания", - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что проводится ежедневный мониторинг цен на продукты социального назначения от Госкомстата вместе с областными и городскими администрациями. Для мониторинга определено 21 позицию продуктов питания, включая продукты "борщевого набора".

Также сообщается, что было внедрено декларирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5 и более процентов в течение недели.

Напомним

Однако Госстат сообщил о росте цены на яйца на 109,1%.

Также ранее сообщал, что стремительный рост цен на корма и энергоносители приведет к неизбежному удорожанию продуктов питания в Украине.

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