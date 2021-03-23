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Новий врожай загальмує подорожчання продуктів - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Після того, як на ринок надійде продукція нового врожаю, подорожчання продуктів повинне загальмуватися. Таку думку висловив голова Ради НБУ Богдан Данилишин в особистому експертному коментарі у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Нижчий врожай та скорочення виробництва продукції тваринництва може позначитися на зростанні цін на продукти харчування та напої, частка яких становила майже 40% у структурі кінцевих споживчих витрат домогосподарств у 2019 році. Водночас, за нашими оцінками, вплив даного фактору на загальне зростання споживчих цін буде тимчасовим, а підвищення цін за продовольчою групою товарів буде уповільнюватися після надходження на ринок продукції нового врожаю", - вказав Данилишин.

Деталі

Говорячи про економічну ситуацію загалом, голова Ради НБУ констатував, що уточнені дані ВВП за 2020 рік від Держстату виявились кращими, ніж прогноз, і додав, що підтримку стійкості економічного відновлення здійснювали кінцеві споживчі витрати домашніх домогосподарств, які зросли у 2020 році на 1,6%. Це, з його слів, підтверджується даними про зростання фізичного обсягу роздрібного товарообороту, який у січні-лютому 2021 року збільшився на 4,6% до відповідного періоду минулого року, у тому числі у лютому на 1,3% порівняно із січнем та на 5,6% у річному вимірі.

Доповнення

За даними Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор. На 3,8–1,3% зросли ціни на м’ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, масло. Водночас на 0,2–0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що по деяких групах товарів є зростання цін. Він заявив, що зростання є "дійсно обґрунтоване" і відбувається "через зменшену пропозицію та сезонний фактор".

Шмигаль заявляв, що за очікуванням уряду, стабілізація цін на соціальні товари та продукти відбудеться вже наприкінці березня. І що уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти.

Нагадаємо, раніше Прем’єр заявив, що Кабінет міністрів України не планує втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціну продуктів харчування або на націнку, а лише буде непрямими способами їх збалансовувати.

Українські Національні Новини

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