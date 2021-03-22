Економіка України у 2020 році скоротилася на 4% - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Падіння реального внутрішнього валового продукту (ВВП) України за підсумками 2020 року оцінюється на рівні 4%, проти року раніше. Такі уточнені дані наводить Державна служба статистики України, передає УНН.
Цитата:
"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2020 році порівняно із 2019 роком зменшився на 4,0%", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Номінальний ВВП становив 4 194,1 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 100 469 грн.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Доповнення
За даними Держстату, у четвертому кварталі 2020 року падіння ВВП сповільнилось до 0,7% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, сповільнившись у порівнянні з 3,5% падінн кварталом раніше.
Додамо, скорочення економіки України у січні 2021 року Мінекономіки оцінено на рівні 2,6-2,8%, прогнозується збереження негативної динаміки у першому кварталі 2021 року.
Раніше Мінекономіки прогнозувало падіння економіки України на 4,8% у 2020 році. При цьому Мінекономіки очікує падіння ВВП в І кварталі 2021 року на рівні 3%.