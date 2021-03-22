Экономика Украины в 2020 году сократилась на 4% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2020 оценивается на уровне 4%, по сравнению с годом ранее. Такие уточненные данные приводит Государственная служба статистики Украины, передает УНН.
Цитата:
"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 4,0%", - говорится в сообщении.
Детали
Номинальный ВВП составил 4 194,1 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 100 469 грн.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
По данным Госстата, в четвертом квартале 2020 года падение ВВП замедлилось до 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, замедлившись по сравнению с 3,5% падением кварталом ранее.
Добавим, сокращение экономики Украины в январе 2021 года Минэкономики оценено на уровне 2,6-2,8%, прогнозируется сохранение негативной динамики в первом квартале 2021 года.
Ранее Минэкономики прогнозировало падение экономики Украины на 4,8% в 2020 году. При этом Минэкономики ожидает падения ВВП в I квартале 2021 года на уровне 3%.