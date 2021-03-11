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Мінекономіки прогнозує негативну динаміку ВВП у І кварталі

Мінекономіки прогнозує негативну динаміку ВВП у І кварталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Скорочення економіки України у січні 2021 року оцінено на рівні 2,6-2,8%, прогнозується збереження негативної динаміки у першому кварталі 2021 року. Про це йдеться в огляді міністерства, передає УНН.

Цитата:

"Скорочення ВВП (у січні - ред.) оцінено на рівні 2,6-2,8%... У I кв. 2021 року очікується на збереження негативної динаміки ВВП з урахуванням наслідків запровадженого у січні локдауну та введення адаптивного карантину з 24.02.2021 по 30.04.2021, що передбачає поділ території на епідемічні зони, а також складних погодних умов, які тривали у лютому по всій території України",  - йдеться у повідомленні.

Деталі

Водночас у Мінекономіки вказують, що злагоджені дії уряду та Національного банку з продовження здійснення економічних реформ та реалізації заходів з метою підтримки бізнесу та населення, пристосованість та гнучкість окремих ВЕД, підсилена здобутим досвідом у пік пандемії в Україні (березень-травень 2020 року) до роботи в умовах жорстких карантинних обмежень, а також початок запуску вакцинації у світі та в середині країни може мінімізувати це падіння та дозволить отримати значно кращі результати за підсумком І кв. порівняно з суттєвим падінням у ІІ кв. 2020 року.

Доповнення

За даними Держстату, у четвертому кварталі 2020 року падіння валового внутрішнього продукту сповільнилось до 0,7% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, сповільнившись у порівнянні з 3,5% падінн кварталом раніше.

Раніше Мінекономіки прогнозувало падіння економіки України на 4,8% у 2020 році. При цьому Мінекономіки очікує падіння ВВП в І кварталі 2021 року на рівні 3%.

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