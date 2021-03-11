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Минэкономики прогнозирует отрицательную динамику ВВП в I квартале

Минэкономики прогнозирует отрицательную динамику ВВП в I квартале

Киев  •  УНН

 • 15854 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Сокращение экономики Украины в январе 2021 года оценено на уровне 2,6-2,8%, прогнозируется сохранение негативной динамики в первом квартале 2021 года. Об этом говорится в обзоре министерства, передает УНН.

Цитата:

"Сокращение ВВП (в январе - ред.) оценено на уровне 2,6-2,8% ... В I кв. 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна и введения адаптивного карантина с 24.02. 2021 по 30.04.2021, который предусматривает разделение территории на эпидемические зоны, а также сложных погодных условий, которые длились в феврале по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали

В то же время в Минэкономики отмечают, что согласованные действия правительства и Национального банка по продлению осуществления экономических реформ и реализации мер по поддержке бизнеса и населения, приспособленность и гибкость отдельных ВЭД, усиленная полученным опытом в пик пандемии в Украине (март-май 2020 года) к работе в условиях жестких карантинных ограничений, а также начало запуска вакцинации в мире и внутри страны может минимизировать это падение и позволит получить значительно лучшие результаты по итогам I кв. по сравнению с существенным падением во II кв. 2020 года.

Дополнение

По данным Госстата, в четвертом квартале 2020 года падение валового внутреннего продукта замедлилось до 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, замедлившись по сравнению с 3,5% падением кварталом ранее.

Ранее Минэкономики прогнозировало падение экономики Украины на 4,8% в 2020 году. При этом Минэкономики ожидает падения ВВП в I квартале 2021 года на уровне 3%.

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