Роздрібна торгівля з початку року зросла на 4,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні оборот роздрібної торгівлі у лютому 2021 року проти січня цього року зріс на 1,3%, а за два місяці року - на 4,6% проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Деталі
Водночас, у лютому 2021 року проти докарантинного лютого 2020 року (у річному вимірі) обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 5,6%.
Оборот роздрібної торгівлі у січні-лютому 2021 року проти січня-лютого 2020 року загалом зріс на 4,6%. Найбільшими темпами у січні-лютому роздрібна торгівля зростала у Київській (+11,9% проти січня-лютого 2020 року), Чернігівській (+8,3%) та Чернівецькій (+7,8%) областях. Скоротився за цей період найбільше у Кіровоградській (-1,7%), Волинській (-1,9%) та Черкаській (-2,4%) областях.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Доповнення
Споживчі ціни у лютому цього року в Україні зросли на 7,5% у річному вимірі - проти лютого минулого року, у порівнянні з 6,1% місяцем раніше.
На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор. На 3,8–1,3% зросли ціни на м’ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, масло. Водночас на 0,2–0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.