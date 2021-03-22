Розничная торговля с начала года выросла на 4,6%

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине оборот розничной торговли в феврале 2021 года по сравнению с январем этого года вырос на 1,3%, а за два месяца года - на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.