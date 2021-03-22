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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39856 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57835 просмотра

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Розничная торговля с начала года выросла на 4,6%

Розничная торговля с начала года выросла на 4,6%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине оборот розничной торговли в феврале 2021 года по сравнению с январем этого года вырос на 1,3%, а за два месяца года - на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Детали

В то же время, в феврале 2021 года против докарантинного февраля 2020 года (в годовом измерении) объем оборота розничной торговли вырос на 5,6%.

Оборот розничной торговли в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020-го в целом вырос на 4,6%. Наибольшими темпами в январе-феврале розничная торговля росла в Киевской (+11,9% по сравнению с январем-февралем 2020 года), Черниговской (+8,3%) и Черновицкой (+7,8%) областях. Сократился за этот период больше всего в Кировоградской (-1,7%), Волынской (-1,9%) и Черкасской (-2,4%) областях.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Потребительские цены в феврале этого года в Украине выросли на 7,5% в годовом измерении - по сравнению с февралем прошлого года, по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

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