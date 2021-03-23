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Новый урожай затормозит подорожание продуктов - эксперт

Новый урожай затормозит подорожание продуктов - эксперт

Киев  •  УНН

 • 16662 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. После того, как на рынок поступит продукция нового урожая, подорожание продуктов должно затормозиться. Такое мнение высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Низший урожай и сокращение производства продукции животноводства может сказаться на росте цен на продукты питания и напитки, доля которых составила почти 40% в структуре конечных потребительских расходов домохозяйств в 2019 году. В то же время, по нашим оценкам, влияние данного фактора на общий рост потребительских цен будет временным, а повышение цен за продовольственную группу товаров будет замедляться после поступления на рынок продукции нового урожая", - отметил Данилишин.

Детали

Говоря об экономической ситуации в целом, глава Совета НБУ констатировал, что уточненные данные ВВП за 2020 год от Госстата оказались лучше, чем прогноз, и добавил, что поддержание устойчивости экономического восстановления осуществляли конечные потребительские расходы домашних домохозяйств, выросшие в 2020 году на 1,6%. Это, по его словам, подтверждается данными о росте физического объема розничного товарооборота, который в январе-феврале 2021 года увеличился на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе в феврале на 1,3% по сравнению с январем и на 5,6% в годовом измерении.

Дополнение

По данным Госстата, на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что по некоторым группам товаров есть рост цен. Он заявил, что рост является "действительно обоснованным" и происходит "из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора".

Шмыгаль заявлял, что как ожидается правительством, стабилизация цен на социальные товары и продукты состоится уже в конце марта. И что правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей относительно цен, прежде всего на продукты.

Напомним, ранее Премьер заявил, что Кабинет министров Украины не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену продуктов питания или на наценку, а лишь будет косвенным способами их сбалансировывать.

Украинские Национальные Новости

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