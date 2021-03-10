Шмигаль очікує стабілізацію цін на соціальні товари та продукти наприкінці березня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. За очікуванням Кабінету міністрів, стабілізація цін на соціальні товари та продукти відбудеться вже наприкінці березня. Про це заявив у середу на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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"Ми бачимо певне прискорення інфляційних процесів. Уряд у щоденному режимі оцінює дані про ціни на соціальні товари та продукти, які зростають найбільше. Можу сказати – зростання відбувається і через об'єктивні фактори, і також фіксуємо спроби монопольних змов і маніпуляцій", - сказав Шмигаль.
Деталі
Зі слів прем'єра, уряд знаходиться в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж: переговори ведуться щодо збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни.
Те саме стосується цін на пальне, зазначив він.
"За нашим очікуванням, стабілізація цін відбудеться вже наприкінці березня. Для нашого уряду довгостроковим пріоритетом у сфері соціальної політики є не регулювання цін, а збільшення соціальних стандартів", - додав Шмигаль.
Доповнення
Нагадаємо, раніше Прем'єр заявив, що Кабінет міністрів України не планує втручатися в ринок, встановлювати обмеження на ціну продуктів харчування або на націнку, а лише буде непрямими способами їх збалансовувати.